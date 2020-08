Hassan en Krumins naar WK halve marathon in Polen

De halve marathon maakt normaal gesproken geen deel uit van het programma waar de Atletiekunie atleten naartoe stuurt. Omdat veel wedstrijden vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet doorgaan, pakken Hassan en Krumins deze halve marathon nu aan ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar.



De Nederlandse Lornah Kiplagat behaalde in 2006, 2007 en 2008 goud op het WK halve marathon. Het evenement wordt inmiddels eens om de twee jaar gehouden.



Hassan heeft met 1.05.15 het Nederlandse record op de halve marathon in handen. Het wereldrecord is in handen van de Ethiopische Ababel Yeshaneh (1.04.31).



Het WK halve marathon is zaterdag 17 oktober in Gdyina in Polen.