Hassan imponeert met beste jaartijd op 1500 meter, Nederlands record voor Bol

Hassan won zondag nog de 10.000 meter bij de FBK Games in Hengelo in 29.06,82. Dat was een wereldrecord. De Ethiopische Letesenbet Gidey verbeterde het twee dagen later alweer naar 29.01,03, nota bene op dezelfde baan in Hengelo.



Vier dagen na haar race in Hengelo leek Hassan de vermoeidheid van die wedstrijd over 25 rondjes niet meer te voelen. Ze liep vanaf de start voorin en nam na 700 meter het initiatief in de race. Kipyegon bleef tot het einde van de race aandringen, maar Hassan bleek over een sterker eindschot te beschikken. Ze slaagde er net niet in haar persoonlijk record van 3.51,91 te verbeteren. In die tijd werd ze in 2019 wereldkampioene op de 1500 meter.