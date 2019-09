Hassan imponeert ook in Brussel op de 5000 meter

Hassan ‘verborg’ zich in de race in Brussel en liet het kopwerk aan anderen over. Op drie ronden van het einde leek ze zelfs even de aansluiting op de voorste vier loopsters kwijt te raken, maar dat was kennelijk schijn. Want met nog 300 meter te gaan zette ze aan voor een indrukwekkende versnelling en liep ze de concurrentie op grote achterstand. Dankzij een slotronde van 59,70 seconden kwam ze uit op een aansprekende 14.26,26, ongeveer vier tellen boven haar Europees record.



De Ethiopische Letesenbet Gidey eindigde op ruim 3 seconden als tweede in 14.29,54. De derde plaats was voor de Duitse Konstanze Klosterhalfen in 14.29,89.



Hassan verkeert deze zomer in bloedvorm. Ze liep niet alleen een Europees record op de 5000 meter (14.22,12), maar verbeterde ook het wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33), scherpte haar Nederlands record aan op de 1500 meter (3.55,30) en zette het Europees record op de 3000 meter op 8.18,49, de vierde tijd ooit gelopen op deze afstand. Voor de WK atletiek in Doha, die eind deze maand beginnen, heeft ze zich geplaatst op drie afstanden: 1500, 5000 en 10.000 meter. Ze loopt in principe de twee langste afstanden.