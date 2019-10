Hassan laat atletiekgala schieten voor halve marathon van Valencia

Hassan hoopt in de Spaanse stad nog van haar vorm van de afgelopen WK atletiek in Doha te kunnen profiteren en mogelijk een wereldrecord te lopen. In Doha veroverde ze de wereldtitels op 10.000 en 1500 meter. De 26-jarige Hassan is houdster van het Europees record op de 21,1 kilometer met 1.05.15. De Keniaanse Joyciline Jepkosgei vestigde in 2017 in Valencia het huidige wereldrecord op de halve marathon met 1.04.51.