Hassan loopt nieuw Nederlands record op 3000 meter

Op de EK in Berlijn moest Schippers vorige maand Asher-Smith ook voor zich dulden. Schippers pakte in de Duitse hoofdstad brons.



Churandy Martina liep de vijfde tijd op de 200 meter. De 34-jarige sprinter noteerde een tijd van 20,68 en was daarmee 0,49 langzamer dan winnaar Alonso Edward uit Panama. De Turk Ramil Guliyev werd tweede (20,28) en Alex Quiñónez uit Ecuador eindigde als derde (20,36).



De Continental Cup is een vierjaarlijkse wedstrijd over twee dagen tussen de continenten Europa, Afrika, Amerika en Azië/Oceanië. Op elk onderdeel doen twee atleten per continent mee.