Hassan: sociaal, puur, vrolijk en bovenal een winnares

Shiffrin wint ook de slalom in Lienz

29 december Mikaela Shiffrin heeft voor de tweede dag op rij een wereldbekerzege geboekt in Lienz. Shiffrin zegevierde gisteren op de reuzenslalom, een dag later was ze in de Oostenrijkse Dolomieten ook de beste op de slalom. De Amerikaanse was in beide runs de snelste. Met een totaaltijd van 1.48,89 bleef ze Petra Vlhova uit Slowakije 0,61 seconde voor. De Zwitserse Michelle Gisin gaf als nummer 3 al 1,72 seconden toe.