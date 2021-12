Hassan wil de wereld opnieuw verbazen: ‘Baan en marathon combineren in Parijs’

Amper bijgekomen van haar wonderlijke Olympische Spelen in Tokio, is Sifan Hassan alweer bezig met haar volgende uitdaging. ,,Ik wil gewoon weten: is het mogelijk, of niet?”

Door Rik Spekenbrink



Drie maanden lang deed Sifan Hassan weinig tot niets. Ja, slapen. Moe was ze van de succesvolle maar slopende Olympische Spelen, fysiek en mentaal. Maar als vanzelf ging ze de atletiek en het trainen missen. Woensdagochtend rende ze heerlijk in het waterkoude Nederland. Al zenuwachtig en enthousiast voor het sportgala, was die positieve coronatest een domper. Maar haar gemoed leed er niet onder, zo bleek direct na de televisie-uitzending, toen de Sportvrouw van het Jaar 2021 achter de laptop plaatsnam voor een digitaal interview.

,,Twee keer winnen is zo veel mooier dan één keer”, zei ze over de Jaap Eden trofee, die ze net als in 2019 won. ,,Eén keer is bijzonder, alles is nieuw. Maar om dan nog een keer de beste zijn, van alle sporten hè, wauw. Dat is een kinderdroom.” Op wie ze zelf had gestemd? ,,Niet op mezelf, geloof me. Mag ik het zeggen? Op Annemiek (van Vleuten, red.). Ik kijk ook wel eens naar fietsen. Ik wilde er heel graag bij zijn en ben speciaal naar Nederland gekomen.”

Quote Hardlopen gaat niet alleen over de beste zijn. Misschien is er over twintig jaar wel iemand veel beter dan ik nu Sifan Hassan

Net als met haar drie olympische medailles - twee keer goud en eenmaal brons - hoopt Hassan kinderen te inspireren met haar eretitels. Ze heeft intussen aardig meegekregen hoe Nederland meeleefde met haar drie finales in Tokio. ,,Maar weet je, hardlopen gaat niet alleen over de beste zijn. Misschien is er over twintig jaar wel iemand veel beter dan ik nu. Maar ik ben er trots op dat andere mensen trots op mij zijn. En dat kinderen hopelijk gaan hardlopen. Dat is gezond.”

Hassan vertelde geen klachten te hebben en zich juist hartstikke goed te voelen. Ze hoopt dat ze een ‘vals positieve’ test te pakken had, en snel naar Namibië kan voor een trainingskamp. ,,Hier is het te koud.” Hassan is gemotiveerd om weer toe te werken naar het volgende grote toernooi, het WK in Amerika van volgend jaar. ,,Vanaf nu draait alles om WK’s, Olympische Spelen en marathons.”

Volledig scherm Sifan Hassan met de Jaap Eden trofee. © ANP

Ja, die marathon, die roept haar naam al. Eind 2023 hoopt ze de eerste te lopen, vertelde ze woensdagavond. ,,En dan op de Spelen van Parijs in 2024 hopelijk de combinatie baan en marathon. Ik weet het nog niet honderd procent zeker hoor, maar dat is wel het doe. Drie afstanden op één Spelen, dat heb ik laten zien. Dit wil ik ook zien, voor mezelf. Is het mogelijk, of niet?”

Hassan wil Nederland ook een eerste gouden medaille bezorgen op de olympische marathon. ,,We hebben met Abdi al zilver, geweldig, voor zo’n klein land. Ik zeg niet dat ik het kan of ga doen, maar het is een uitdaging. En ik houd van uitdagingen. Dit is mijn volgende droom.”