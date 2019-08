Hassan wint met overmacht 1.500 meter, Schippers naast podium

Hassan (26) verkeert in de aanloop naar de WK in Doha in grootse vorm. Vorige maand in Monaco wist ze het 23 jaar oude wereldrecord op de Engelse mijl te verbeteren. Ze scherpte de mondiale recordtijd op de 1609 meter met enkele tienden aan tot 4.12,33. Ze verbeterde tijdens die race in Monaco ook haar eigen Nederlands record op de 1500 meter.

Schippers komt niet verder dan vierde plek

De Witte naar podium

Op de 400 meter liep Lisanne de Witte met 51,30 niet alleen haar beste tijd van dit seizoen, maar ze voldeed ook aan de eis voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De winnares van het brons bij de EK van vorig jaar in Berlijn eindigde in de Diamond League-wedstrijd als derde. De Witte had eerder al voldaan aan de limiet voor de WK in Doha.



In het talentenprogramma van de Diamond League in Zürich dook Nick Smidt onder de WK-limiet op de 400 meter horden. De 22-jarige atleet klokte een pr van 49,28 seconden, twee honderdsten onder de limiet.