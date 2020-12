Hassan ziet eretitel ook dit jaar aan zich voorbijgaan

De Nederlandse atlete behoorde in 2020 evenals vorig jaar tot de vijf finalisten die kans maakten op de eretitel. Hassan, de tweevoudig wereldkampioene van Doha 2019, verpulverde begin september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18,930 kilometer. Ze liep enkele weken later in Hengelo ook een Europees record op de 10.000 meter. Haar 29.36,67 is de vierde tijd ooit gelopen.