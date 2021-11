Hattrick Kira Toussaint op succesvolle zwemdag voor Nederland

EK KortebaanZwemster Kira Toussaint heeft bij de EK kortebaan in de Russische stad Kazan haar hattrick voltooid. Na winst op de 200 en 50 meter rugslag won ze vandaag ook de 100 meter rugslag. De Oranje-equipe veroverde deze zaterdag zes medailles, waaronder ook nog goud op de 4x50 meter vrije slag voor de gemengde ploeg.

In een spannende finale bleef Toussaint de verrassend sterke Maaike de Waard slechts een tiende voor: 55,75 seconden voor Toussaint om 55,86 (pr) van De Waard. Met 56,40 ging het brons naar Analia Pigree uit Frankrijk.

Geëmotioneerd zong de Amsterdamse op het podium het Wilhelmus mee. Het voelde voor haar als een heel grote opluchting. ,,Er lag nogal een verwachtingspatroon van tevoren. Dat vond ik niet niet heel erg, maar dan is het toch wel heel fijn dat het allemaal gelukt is. Titel op de 100 rug geprolongeerd en ik ben heel trots op mijn clean sweep op de rugslag”, aldus Toussaint in een eerste reactie.

De Waard kon op haar beurt haar tweede plaats amper geloven. ,,Mijn onderwaterfases gingen goed, daar had ik mij vooral op gefocust. En daar heb ik heel veel uitgehaald.” Ze plaatste zich later op de dag ook nog voor de finale van de 50 meter vlinderslag, die morgen op het programma staat. De Waard haalde het met 25,11 als derde, Kim Busch bleef met 25,86 op plek elf steken.

Tweede estafettegoud dit toernooi

De Waard en Busch brachten na de sterke opening van Jesse Puts en Thom de Boer het goud op de 4x50 meter gemengde estafette binnen voor Nederland. Met 1,28.93 was het Oranje-kwartet de overtuigende winnaar. Italië en Rusland gingen mee naar het erepodium.

Kroon en Pijnenburg pakken medaille op 200 vrij

Achter David Popovici eindigden Luc Kroon en Stan Pijnenburg op het podium van de 200 meter vrije slag. Met een sterk eindschot pakte het 17-jarige supertalent uit Roemenië het goud in 1.42,12 minuten. Kroon, dinsdag al winnaar van de 400 meter, tikte aan na 1.42,20. Pijnenburg zwom zijn eerste individuele internationale finale en kwam tot 1.42,51. Voor beide Nederlanders was het een persoonlijke besttijd. Ze kwamen daarmee in de buurt van het Nederlands record van Pieter van den Hoogenband, dat sinds de EK van 2003 op 1.41,89 staat.

Pijnenburg verbrak daarna in de halve finale van de 100 meter vrije slag met 46,38 wel het Nederlands record van Puts op de 100 meter. Puts kwam zelf niet door de series heen, De Boer trok zich met het oog op de aflossing voor de halve eindstrijd terug. Pijnenburg zien we op de slotdag van het EK-toernooi terug in de finale.

Kamminga grijpt net naast titel

Bij de aantik verspeelde Arno Kamminga de Europese titel op de 200 meter schoolslag. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus was met 2.01,73 een honderdste van een seconde sneller dan de uitdrijvende Kamminga, die met zijn sterke laatste 50 meter nog wel Mikhail Dorinov uit Rusland achterhaalde en het zilver omgehangen kreeg.

,,De mooie tijd overheerst vooral. Een seizoensbesttijd en bijna een pr, een heel goede race. Het klinkt een beetje gek, maar eigenlijk ben ik gewoon tevreden. Natuurlijk baal ik, want winnen zat er zeker in. Dus ik ben ook strontchagrijnig. Maar dit is wel de manier waarop ik echt heel hard kan gaan zwemmen”, aldus Kamminga, die zich daarna op de 50 school als zevende plaatste voor de finale. Het gat met de top drie was driekwart seconden.

Steenbergen als favoriete naar finale

Marrit Steenbergen zwom ingehouden naar een persoonlijk record van 1.53,48 op de 200 meter vrije slag. Na een snelle eerste 100 meter kon Steenbergen gecontroleerd het tweede deel van de race uitvoeren. Met een seconde voorsprong op Katja Fein gaat ze morgen dus als grote favoriete de finale in. Imani de Jong haalde met 1.58,05 die eindstrijd niet. In de halve finale van de 50 meter schoolslag strandden Rosey Metz (30,51) en Busch (30,73).

In de door Sarah Sjöström gewonnen finale over 100 meter vlinderslag eindigde Tessa Giele als zevende. De Zweedse noteerde na vier baantjes in het 25 meterbad 55,84, de Nederlandse 57,69.

De Hongaar Szebasztian Szabo evenaarde op de 50 meter vlinderslag het wereldrecord van 21,75 van Nicholas Santos. De winst op de 200 wisselslag ging naar Anastasya Gorbenko uit Israël (2.05,17).

Volledig scherm Drie keer raak voor Kira Toussaint. © AP