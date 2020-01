Havenga weet het zeker: ‘We gaan gewoon naar Tokio’

,,Natuurlijk is onze doelstelling om naar Tokio te gaan. Sterker nog, we willen daar om de medailles strijden. We hebben vorig jaar een hele route uitgestippeld die loopt tot en met het OKT. Als we ons al eerder kwalificeren, is dat mooi meegenomen", aldus Havenga, die al zijn internationals naar de bossen in Zeist heeft gehaald om daar in het olympisch jaar gezamenlijk te trainen. ,,Het EK zien we echt als EK, we willen daar het maximale uithalen. Als we top presteren, kunnen we weer de finale halen. En ja, dat betekent dan ook dat we ons kunnen kwalificeren voor de Spelen. Maar het kan ook zijn dat we in de halve finales verliezen en dan om brons moeten strijden, dan gaan we daar ook vol voor. Dan moet het op het OKT maar gebeuren."



Na het teleurstellend verlopen WK van vorig jaar, waar Oranje in de kwartfinales werd weggespeeld door Spanje, volgde een kritische evaluatie. ,,We hebben gewoon niet gepresteerd, simpel. De speelsters waren vermoeid en er vloeide aandacht weg naar andere zaken, zoals de keeperskwestie. Nu trainen we centraal en de meiden zijn superfit. We hebben geïnvesteerd in de onderlinge relaties en nieuwe spelpatronen geïntroduceerd. De dynamiek en snelheid in onze ploeg kunnen we zo nog beter gebruiken", aldus Havenga, die ook zijn eigen functioneren na het WK ter discussie stelde.



,,Ik zit al sinds 2006 in verschillende rollen bij deze groep. Ik ben de eerste die naar mezelf kijkt, naar welke dingen ik beter moet doen. Er moesten wat dingen veranderen, maar dat kon met de groep waarmee we al bezig waren. Tokio halen? Ik denk dat het kan. En we gaan het ook doen."