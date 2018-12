Hazard en turnster Derwael beste sporters in België

Video Lakers met zieke LeBron James langs Pelicans

9:00 Met een ietwat zieke LeBron James in de ploeg was Los Angeles Lakers te sterk voor New Orleans Pelicans in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 112-104. James noteerde 22 punten, 12 rebounds en 14 assists, zijn derde zogeheten 'triple double' van dit seizoen en de 76e in zijn carrière.