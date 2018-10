Hé Kjeld Nuis, durf je tegen mij te schaatsen?

Zoals in totaal veertien topsporters (onder anderen ook Arjen Robben, Epke Zonderland en Anna van der Breggen) worden uitgedaagd door verstandelijk gehandicapte sporters.



Het doel van de actie: sporters met een verstandelijke beperking moeten meer onderdeel worden van het normale sportverenigingsleven. Nu is er bij bijvoorbeeld veel voetbalclubs nog een speciale G-trainingsavond. Waarom niet vaker samen sporten, is de boodschap. De organisatie Special Olympics hoopt hier verandering in te brengen met Play Unified. Tal van topsporters werken er dus aan mee.



Nuis heeft de uitdaging van Sara uiteraard aangenomen. Hoe de 'challenge' van Sara en Kjeld afloopt? Daarvan later een verslag in AD Sportwereld.