Heemskerk glundert na zilver: Vijftigste medaille is speciaal

Heemskerk en Kromowidjo­jo zorgeloos naar de finale

13:53 Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben zich bij de WK kortebaan in Hangzhou zonder veel moeite geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag. In de eerste halve finale zwom Heemskerk 51,84, dat bleek later de snelste tijd. In de tweede halve finale was Kromowidjojo iets langzamer dan haar landgenote: 51,95 (de tweede tijd).