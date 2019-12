Heemskerk pakt ook brons op 200 vrij

De 18-jarige Anderson was vrijdag de beste op de 100 vrij en won een dag later ook de dubbele afstand. De Britse zwom in baan 6 naar de winst: 1.52,77. Heemskerk, die zich als snelste had geplaatst voor de finale en in baan 4 lag, zag naast zich de Italiaanse Federica Pellegrini als tweede aantikken (1.52,88). Zelf klokte de zwemster uit Roelofarendsveen 1.53,35. Twee jaar geleden bij de EK in Kopenhagen pakte Heemskerk zilver, in 2010 was het goud bij de EK kortebaan in Eindhoven voor haar op de 200 vrij.



Heemskerk veroverde deze week in Glasgow ook al goud op de 4x50 vrij en zilver op de 4x50 wissel met de gemengde estafetteploeg.