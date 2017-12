Heemskerk pakt zilver op 200 meter vrij

Heemskerk als snelste door naar finale op 200 vrij

12:08 Femke Heemskerk heeft zich bij de EK kortebaan in Kopenhagen als snelste geplaatst voor de finale op de 200 meter vrije slag. De dertigjarige zwemster tikte in haar serie aan in een tijd van 1.54,09. Daar kon niemand in de vijf manches aan tippen. De finale is later vandaag.