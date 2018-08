Heiner en Postma: strijd om wereldtitel én Tokio

Bij de WK zeilen in Denemarken wordt vandaag de eerste titel vergeven. Nicholas Heiner en Pieter-Jan Postma strijden in de Finn-klasse om de medailles. Maar in hun achterhoofd denken ze ook aan een startbewijs voor de Olympische Spelen van 2020.

Door Rik Spekenbrink

Daar was-ie weer. Pieter-Jan Postma kan zomaar een tijdje ‘onvindbaar’ zijn en dan ineens duikt hij weer op. Dat Postma aan de start verscheen van het WK zeilen, op het onderdeel ‘Finn’, had niet niemand zien aankomen. Maar de Fries (36) kan zijn sport nog niet missen. En hij is het varen nog niet verleerd, bleek afgelopen week in het Deense Aarhus.

Met Nicholas Heiner en Postma heeft Nederland later vandaag twee zeilers aan de start van de medalrace, beiden met kansen op eremetaal. Heiner staat 4de, Postma 6de, ze schelen slechts 3 punten.

Heiner stapte over vanuit de Laser-klasse en onderging een heuse transformatie. Hij kwam 18 kilo aan om ook in de Finn, waar gewicht van groot belang is, competitief te zijn. Bovendien wil Heiner op termijn richting het oceaanzeilen, bijvoorbeeld de Volvo Ocean Race. Ook daar tellen de kilo’s.

Maar eerst wachten de Olympische Spelen van Tokio, over 2 jaar. Nederland staat hoog genoeg op de landenranking voor een olympisch startbewijs. Omdat er maar één zeiler per land mag worden afgevaardigd, moeten Heiner en Postma onderling uitvechten wie er naar Japan mag.

Dit WK is een eerste meetmoment, maar na de eerste wereldbekerwedstrijd volgende week in het Japanse Enoshima, tevens testevent voor de Spelen, kan het Watersportverbond al iemand aanwijzen. ,,Alleen als er iemand met kop en schouders bovenuit steekt”, legt persvoorlichter Lieke Beukema vanuit Aarhus uit. ,,Nicholas en Pieter-Jan willen dat allebei zo snel mogelijk aftikken.”