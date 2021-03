Hendriks doet oproep aan Rutte en Kaag: ‘Er moet meer aandacht voor sport komen’

Corona teistert succesploeg Acht atleten uit EK-ploeg besmet: ‘Iedereen zat in de bus door elkaar’

15 maart In totaal acht atleten die deelnamen aan de EK indooratletiek vorig weekeinde in het Poolse Torun zijn bij terugkeer in Nederland positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie bevestigt dat aantal, maar maakt geen namen bekend. Geen van de atleten is echt ziek. ,,Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van”, zegt technisch directeur Ad Roskam.