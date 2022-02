Herenhockeyers verslaan Zuid-Afrika opnieuw met ruime cijfers

Zuid-Afrika beet in de eerste helft goed van zich af. Bij de rust stond het nog maar 3-1 voor Oranje. Thijs van Dam, Thierry Brinkman en Dennis Warmerdam maakten de doelpunten. Leneal Jackson verzilverde kort voor rust een strafcorner voor Zuid-Afrika. De thuisploeg kreeg ook nog een goede kans via een strafbal, maar Nicholas Spooner pushte de bal op de lat.

In de tweede helft liep de ploeg van Delmee uit naar 6-1 via scores van opnieuw Warmerdam, Tim Swaen en Tjep Hoedemakers. Vlak voor het eindsignaal maakte Matthew de Sousa er nog 6-2 van.

Het Nederlands team is nog ongeslagen in de landencompetitie. Zondag is Frankrijk de tegenstander. Afgelopen woensdag hadden de mannen van Delmee nog opvallend veel moeite met de hockeydwerg: pas na shoot-outs waren ze de Fransen de baas. Dat was een unicum: nog nooit eerder in de geschiedenis wisten de Nederlandse hockeyers niet binnen de reguliere speeltijd van Frankrijk te winnen.