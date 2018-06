Herlings bekroont honderdste podium met spectaculaire zege

Jeffrey Herlings heeft in Winchester de GP van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De crosser uit Oploo wist in de slotronde af te rekenen met zijn grote concurrent Tony Cairoli.

Tim Gajser leek de kopstart te pakken, maar raakte vervolgens bijna de controle kwijt over de motor die alle kanten op stuiterde. Zo kon Cairoli naar de leiding, vlak nadat hij Herlings een blok had gezet bij de start. De Nederlander sloot als vierde aan achter Romain Febvre en Clément Desalle. Febvre moest zich snel overgeven aan Desalle en Herlings en al snel pakte Herlings ook de Belg.

Vervolgens kon hij proberen de aansluiting te vinden bij Cairoli, die een kleine vier seconden was uitgelopen. Na wat kleine foutjes van zijn Italiaanse concurrent kon Herlings de aansluiting vinden, maar ook Cairoli kon versnellen. Het leek een herhaling van zetten te worden van de eerste manche, waarin Cairoli lang net buiten schotafstand bleef van Herlings.

In de zesde ronde ging Desalle onderuit en verloor hij kostbare plaatsen aan Febvre en Gajser, die zich weer omhoog had gewerkt. Een ronde later versnelde Herlings en noteerde hij de snelste tijd. In één ronde pakte Herlings anderhalve seconde terug. Cairoli zou echter sterk counteren met twee snelste rondes achter elkaar.

Achter het KTM-duo drong Gajser aan bij Febvre. De Sloveen reed virtueel op de derde plek van de daguitslag, maar ook zijn concurrent om het podium, Desalle, vond de aansluiting weer. De Belg kon voorbij aan de Honda-rijder en zo stond Febvre opeens virtueel op het podium.

Herlings weer briljant

Met nog twee ronden te gaan versnelde Herlings weer. Net op het moment dat de overwinning zeker leek voor Cairoli, noteerde de Nederlander weer veruit de beste tijd. Bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil slechts drie tienden tussen de kemphanen. Weer ging Herlings op briljante wijze voorbij de Italiaan. Herlings noteerde ruim de snelste tijd in de laatste ronde en kreeg na de finish nog even het achterwiel van Cairoli te zien die duidelijk niet blij was en geen zin had in handje schudden.

Achter het duo, die in dezelfde volgorde in de GP-uitslag eindigen, pakte Febvre het laatste podiumplekje. Desalle werd vierde, voor Gajser en Coldenhoff, die een sterk weekend reed.

,,Ik heb mijn best gedaan vandaag”, reflecteerde Herlings. ,,Het was een goede race. Ik wilde niet de hele tijd in het spoor hoeven rijden van Cairoli en met een paar ronden te gaan zette ik aan en kon ik hem gelukkig nog inhalen en winnen. Het is mijn honderdste podium en mijn 74ste zege, allemaal met KTM, waar ik ze aan wil opdragen!”

Revanche Pootjes in MX2

Na een matige eerste manche begon Davy Pootjes wat beter aan zijn tweede race. De Ammerzodenaar reed na de eerste ronde op de zesde positie en zou als achtste finishen. Micha Boy de Waal kwam als 21ste aan de streep. De Zuid-Afrikaanse Calvin Vlaanderen, die onder de Nederlandse bond rijdt, werd achter Pauls Jonass en Jorge Prado derde. Pootjes zakte in het kampioenschap terug naar de elfde plaats.