Herlings bij rentree na voetbreuk snelste in training Rhenen

Video Volleybal­lers vechten zich langs Spanje

29 mei De Nederlandse volleyballers hebben in de European Golden League een zwaarbevochten zege geboekt op Spanje. In Soria wonnen de lange mannen van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza in vijf sets: 25-16 18-25 26-24 22-25 15-12. In de vijfde set dwong Oranje de beslissende punten af met een gewaagde, maar succesvolle opslag.