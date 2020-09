Herlings enkele weken uitgeschakeld na crash in Italië

De schrik zat er goed in toen Herlings in de vierde ronde van de vrije training hard op zijn hoofd terechtkwam. Ondanks de klap kreeg de coureur snel weer gevoel in zijn armen en benen. ,,Voor volledige lichaamsscans ging Jeffrey toch naar Bologna”, vertelt teammanager Gruebel. ,,We moeten de resultaten nog ontvangen, maar hij is in ieder geval ontslagen uit het ziekenhuis.”