Herlings loopt GP-zege mis door val

Voor het eerst sinds de hervatting van het MXGP-seizoen zat Herlings er goed bij tijdens de start. Vervolgens zette The Bullet vanaf de vierde plek de manche snel naar zijn hand.

Toen Herlings het gas open leek te draaien, vlak voor het einde van de wedstrijd, ging hij in de fout. De viervoudig wereldkampioen kwam ten val en zag even later, toen hij de motor oppakte, zijn merkgenoot Tony Cairoli ook tegen de grond gaan. Diezelfde Cairoli ging er, door de fout van Herlings, wel met de GP-zege vandoor. Arminas Jasikonis profiteerde ook van de val van Herlings en pakte zijn eerste manchezege.

Herlings eindigde in het dagklassement als derde achter Cairoli en Jeremy Seewer. Omdat Gajser in de tweede manche als vijfde eindigde, vergrootte Herlings zijn voorsprong in de WK-stand naar 28 punten.

Coldenhoff valt

Glenn Coldenhoff kon geen goed vervolg geven aan zijn GP-zege van zondag. De GasGas-rijder had een matige start en viel tijdens de race ook nog een keer, waarna hij afstapte. Volgens het team had Coldenhoff wat last van zijn ribben en het is dus de vraag of we hem komend weekend terug zien.

Calvin Vlaanderen reed een sterke tweede manche en eindigde als negende. Eindhovenaar Brian Bogers kwam als zeventiende over de finish.

Van de Moosdijk dichtbij eerste GP-zege in MX2

Even leek het erop dat er in de MX2 wel Nederlands succes zou zijn. Eindhovenaar Roan van de Moosdijk (19) leek in de slotfase even aanspraak te mogen maken op de GP-zege, maar Vlaming Jago Geerts counterde het tempo van de jonge Nederlander, die met een tweede plek in de daguitslag genoegen moest nemen.

Komende zondag staat de derde en laatste wedstrijd in Kegums op het programma.