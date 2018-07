Herlings maakt ijzersterke rentree af met zege in tweede manche

Herlings brak ruim twee weken geleden zijn sleutelbeen, maar kreeg pas deze week groen licht om te starten. In Indonesië wist hij zich meteen alweer te meten met de toppers.



Zijn concurrent, KTM-rivaal Tony Cairoli met wie de Nederlander is verwikkeld in de strijd om de wereldtitel, wist zich in de eerste manche tien seconden eerder te kronen als winnaar. In de race erna waren de resultaten omgedraaid: Herlings kwam als eerste over de streep, voor Cairoli. Omdat het resultaat in de tweede manche doorslaggevend is, krijgt Herlings de zege in deze grand prix.



Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in de MXGP, eindigde in de eerste manche als zevende en in de tweede manche als vijfde..



Herlings, die dit seizoen al negen keer een grand prix op zijn naam schreef en nog altijd de leider is in het kampioenschap, zag zijn voorsprong op regerend wereldkampioen Cairoli gelijk blijven met twaalf punten. Coldenhoff staat op gepaste afstand op de zevende plaats.