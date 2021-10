Herlings nipt leider in WK-stand na moeizame GP Pietramurata: ‘Het worden nog drie interessante races’

De Brabander viel uit in de eerste manche en eindigde als vierde in de tweede heat. De 18 punten die hij verdiende, waren precies genoeg om eerste te blijven in de WK-stand. Hij heeft 1 punt meer dan de Fransman Romain Febvre en 3 punten voorsprong op de Sloveen Tim Gajser. Het seizoen telt nog drie grands prix.

Herlings begon de tweede grand prix op rij op Italiaanse bodem met 24 punten voorsprong op Febvre, maar na de eerste manche op het crosscircuit van Pietramurata was hij de leiding in het WK kwijt. De 26-jarige fabrieksrijder van KTM kwam in de eerste bocht ten val en beschadigde dusdanig zijn motor, dat hij niet meer verder kon. Febvre won vervolgens de heat en de Fransman van Kawasaki ging met de verdiende 25 punten precies over Herlings heen in de stand van het kampioenschap.

Een geprikkelde Herlings deed er in de tweede heat alles aan om de koppositie te heroveren. Pas in de slotfase van de race wist hij landgenoot Glenn Coldenhoff voorbij te gaan en stelde de wereldkampioen van 2018 de vierde plaats veilig. Aangezien Gajser als derde finishte en Febvre als vijfde arriveerde, was de vierde plek precies genoeg voor Herlings om toch weer de eerste plaats in de stand in te nemen.

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) won de Grand Prix van Pietramurata. De negenvoudig wereldkampioen, die na dit seizoen stopt, haalde de meeste punten dankzij zijn derde plaats in de eerste manche en de overwinning in de tweede. De eerstvolgende race is zondag de Grote Prijs van Garda, wederom verreden op het parcours van Pietramurata.

,,Dit was een slechte dag”, gaf Herlings toe. ,,Mijn voorsprong in de WK-stand was tijdens de eerste manche in een oogwenk verdwenen. Dat deed pijn. Maar er waren veel dingen kapot aan mijn motor, ik moest wel uitvallen en toekijken. Daarna kon ik in de tweede manche het juiste ritme niet vinden. Verder kan ik er niet veel over zeggen. Het worden nog drie interessante races. We zien wel hoe het afloopt.”