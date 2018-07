Herlings ook oppermachtig in Grote Prijs Azië

Herlings verstevigde zo zijn leidende positie in de WK-stand van de koningsklasse MXGP. Hij heeft nu een voorsprong van 24 punten op de Italiaan Antonio Cairoli.

Herlings is drievoudig wereldkampioen in de lichte klasse MX2 en maakte vorig jaar de overstap naar de topklasse. Hij moest toen nog de titel laten aan Cairoli, die net als hij voor het fabrieksteam van KTM uitkomt. Dit jaar was Herlings vanaf de eerste race heer en meester, totdat hij na een knullige val tijdens een training in Berghem in het ziekenhuis belandde voor een operatie aan een sleutelbeen.



Bij zijn rentree vorige week bij de Grote Prijs van Indonesië liet Herlings zien dat hij niets aan vorm heeft verloren. Hij pakte de winst en herhaalde die prestatie zondag op Java.