Herlings trots na wereldtitel: 'Ik heb als een monnik geleefd'

Video Volleybal­lers door op WK na gewonnen vijfsetter tegen Frankrijk

16 september De Nederlandse volleyballers hebben op het WK in het Bulgaarse Ruse in sets van volleybalgrootmacht Frankrijk verslagen: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23 en 15-13. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen is door naar de tweede ronde op het WK, waar Nederland voor het voor het eerst in zestien jaar weer meedoet.