Herlings viert rentree in MXGP met vierde en zevende plek in Rusland

Richardson en Fra­ser-Pry­ce snel op 100 meter

11:14 De Jamaïcaanse atlete Elaine Thompson is al niet meer de snelste vrouw dit jaar op de 100 meter. Nadat Thompson donderdag in Rome tot 10,89 was gekomen doken daar twee atletes onder. Haar landgenote en tweevoudig olympisch kampioene Shelly-Ann Fraser-Pryce liep in Kingston naar een tijd van 10,88.