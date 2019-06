Herlings viert rentree in MXGP met vierde plek in Orljonok

Herlings liep bij een trainingsongeval in januari een voetbreuk op en moest maanden revalideren. Omdat hij een groot deel van het seizoen gemist heeft zit titelprolongatie er normaal gesproken niet in.



Op het circuit van Orljonok won de Sloveen Tim Gajser de eerste manche. Hij nam in de WK-stand meteen ook de leiding over van de Italiaan Antonio Cairoli, die slechts als twaalfde de finish passeerde. Cairoli had zeven van de veertien tot nu toe verreden WK-manches gewonnen.



Herlings zei voorafgaand aan zijn rentree te mikken op een plaats in de top tien. Later zondagmiddag volgt de tweede manche.