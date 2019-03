Herlings zet ‘groot kruis’ door prolongatie wereldtitel

,,Het was echt lelijk gebroken‘’, zei Herlings tegen de NOS. ,,Zo erg dat het maar de vraag was of het wel helemaal goed ging komen. Voor mij is het nu dus het belangrijkste dat het goed herstelt, want ik wil mijn voet nog langer gebruiken. En ik mag in mijn handjes knijpen dat het me in totaal slechts drie maanden gaat kosten. Het was mijn eigen fout. Ik ben zelf gevallen en kan niemand wat verwijten. Mensen zeiden dat ik misschien wat minder hard moest trainen, maar ik ben toch doorgegaan. En soms gaat dat ook goed, want vorig jaar leverde dat 17 zeges op in 19 races.”



Herlings hoopt begin mei, als de vijfde GP van het seizoen op het programma staat, zijn rentree te maken. ,,Het is lastig om te accepteren dat ik dan alleen maar meedoe voor dagsuccessen en het zal moeilijk worden om me te motiveren voor races zonder hoofddoel.” Een mogelijkheid is dan ook om naar Amerika te gaan en daar te strijden voor de wereldtitel in de zogeheten AMA Nationals. ,,Dat is inderdaad een optie. Ik sta er zeker voor open. Maar alleen als ik dan weer helemaal fit ben, me goed kan voorbereiden én in staat ben om voor de titel te rijden.”