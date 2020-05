Herman Ram over hoe de dopingjacht ook weer opstart: ‘Sporters kunnen niet zomaar hun gang gaan’

,,Ik hoop dat we snel weer op het oude niveau zitten”, zegt directeur van de Dopingautoriteit Herman Ram. Hij noemt de afgelopen maanden een groot probleem. Wereldwijd zijn de controleprogramma’s tot een minimum teruggebracht. Wedstrijden zijn er in Nederland nog niet en slechts de trainingen komen weer langzaam op gang.

Dat laatste heeft te maken met de versoepeling van de coronamaatregelen. Nu contactberoepen weer aan de slag mogen, kunnen ook de dopingcontroles weer beginnen. Dat is nodig ook. Ram ving al signalen op dat sporters zich zorgen maken, omdat er minder werk kon worden gemaakt van het opsporen van het gebruik van verboden middelen.

Uitstel

,,De ongerustheid kan ik niet zomaar oplossen, maar in het gat dat deze periode valt kunnen sporters niet zomaar hun gang gaan” zegt Ram. ,,Uit het biologisch paspoort kunnen later nog zaken voortkomen. Bij nieuwe controles kunnen we zien of waarden afwijken. We gaan controles doen, maar dan met enig uitstel.”

Want ook al zijn er nu even geen wedstrijden, Ram legt graag uit wat het belang is van dopingcontrole buiten de competities om. ,,Er zijn nu eenmaal vormen van doping met langdurige werking. Anabole steroïden bijvoorbeeld. Daarmee kweek je extra spieren, maar als je stopt met trainen dan nemen ze niet af. Zo past het lichaam zich blijvend aan en ben je veel sneller op niveau.”

De capaciteit om daar onderzoek naar te doen is ook niet minder; de controleurs van de Dopingautoriteit zijn in dienst bij de overheid. Zij hebben altijd al flexibele en wisselende werktijden, dat geldt deze maanden nog meer. ,,Nu zitten we onder het gemiddelde, de komende tijd zal dat erboven zijn. Het is uitgesteld werk.”

De manier waarop het wordt uitgevoerd, hoeft niet anders te zijn. Dat kan overigens wel. In het geval er bij sporters sprake is van coronaklachten of zelfs een besmetting dan kunnen ze dankzij een alternatieve dopingcontrole zonder fysiek contact alsnog op het gebruik van verboden middelen getest worden. Het is een van de tools waarmee de zestien controleurs nu weer op pad gaan.

Tablet

Het werkt als volgt. Een controleur zet een tablet op de stoep bij de sporter, waar instructies op verschijnen. Via een veilige internetverbinding is er contact. Bijvoorbeeld voor het afstaan van urine en het invullen van een dopingcontroleformulier. Zelfs de handtekening verdwijnt, met een audio-opname gaat de sporter ter bevestiging akkoord.

,,Ik vind dat wij zo een passende oplossing hebben”, zegt Ram, die er ook contact over heeft met het RIVM. De nieuwe methode is uitvoerig getest, maar nog niet toegepast. Ram benadrukt ook: als het niet nodig is, volgen de controleurs de normale procedure. Ook al is die aangepast naar de nieuwe richtlijnen: elk bezoek begint met triage en daarbij dragen controleurs handschoenen, een mondkapje, schudden zij geen handen en houden afstand.

Volledig scherm Controleurs dragen naast een mondkapje ook handschoenen. © AFP

,,Zo starten we het controleprogramma weer op, maar voordat we op het niveau van voor de coronacrisis zitten dan zijn we echt weer even verder. Van de echte top weten we waar ze zijn. Dat is geen probleem. Ze zijn ook vaak thuis nu. Andere sporters testen we doorgaans bij de trainingen, maar die zijn er nog niet of die beginnen pas net weer in de buitenlucht”, zegt Ram.

Wedstrijden zijn er dan nog niet, het opstarten van de trainingen zorgt er bij de Dopingautoriteit voor dat ze weer een extra handvat hebben om te controleren. ,,Veel sporters doen minder dan ze gewend zijn en dan denken ze misschien niet aan controle, maar het hoort er gewoon bij”, besluit Ram. ,,We gaan stapje voor stapje de goede kant op. Wij dus ook in ons werk.”