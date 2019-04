Hermens’ loopteam krijgt nog eens twee jaar ondersteuning van NN

Het eerste jaar noteerde het Running Team al 52 overwinningen. Vorig jaar leverde de Keniaan Kipchoge het absolute hoogtepunt door in de marathon van Berlijn het wereldrecord aan te scherpen tot 2.01.39. Het laatste succes was voor de Oegandees Joshua Cheptegei, die afgelopen zondag de wereldtitel veldlopen veroverde. Hij liep bovendien vorig najaar in Nijmegen een wereldrecord op de 15 kilometer (41.05).

Meer commerciële teams

,,We staan inmiddels op 112 overwinningen, drie wereldtitels en drie wereldrecords. Ik ben heel blij dat we het project kunnen voortzetten'', aldus Hermens, die het teamgevoel bij zijn atleten zag groeien door alleen al het dragen van hetzelfde tenue: een witte singlet en een oranje short. ,,De komende jaren gooi ik echt de beuk erin. Onze sport is nog veel te amateuristisch. Een professionele wielerploeg zit vol reclame en logo's en dat is heel normaal, maar ik vecht al twee jaar tevergeefs voor een iets groter logo op de borst. Het gaat om een paar centimeters.‘’



Het zou mooi zijn als er meer commerciële teams komen, zegt Hermens. ,,Onze sport is vrij goedkoop, een sponsor kan er veel uit halen, maar dan moet de internationale atletiekfederatie wel wakker worden. Het is ook voor de atleten belangrijk dat de sport zich commercieel verder ontwikkelt. Zij verdienen een goede financiële compensatie voor al hun keiharde trainingsarbeid.''