Herstel Lakers met ruime zege op Rockets

Feuz evenaart record met derde zege voor eigen publiek in Wengen

18 januari De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft voor de derde keer de afdaling in Wengen op zijn naam geschreven. De 32-jarige Feuz was in 2012 en 2018 ook al de beste op de beroemde Lauberhorn, de langste piste van het wereldbekercircuit. Hij evenaarde het record van de Oostenrijker Franz Klammer, die in de jaren 70 drie keer zegevierde in Wengen.