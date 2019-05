Het hoe en waarom van de W Series

De 18 vrouwen die aan de W Series meedoen, hebben er geen boodschap aan. Zij hopen dat de klasse als springplank kan dienen voor hun carrière in de autosport. ,,Het gaat leuk worden, iedereen zit erg dicht bij elkaar”, zei Visser. Zeker, zij droomt ook van een plekje in de Formule 1, maar weet ook dat die stap groot is. Ze richt zich daarom eerst op een stoeltje in de DTM of Formule E, de elektrische klasse.



Lees morgen in Sportwereld ook het interview met Visser, waarin zijn aangeeft dat een vrouw in haar sport niet onder hoeft te doen voor een man. Ja, dat de gemiddelde man sterker is, is een feit. ,,Maar uiteindelijk vind ik dat er geen verschil is. Het is niet zo dat iemand die een minuut sneller loopt ook sneller is in een auto. Ik moet er als vrouw iets meer voor doen om sterk genoeg te zijn om die auto te besturen, maar als je dat fysieke niveau hebt, draait het om de rijkunsten en hoe goed je auto is.”