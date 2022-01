Het houdt niet op voor handballers: ook bondscoach Richardsson en keeperstrainer Eijlers positief

Richardsson werd deze ochtend positief getest op het coronavirus en is direct in isolatie gegaan, datzelfde geldt voor Eijlers, die vrijdagavond al positief werd getest. Door het wegvallen van de bondscoach is assistent-coach Edwin Kippers vanmiddag de eindverantwoordelijke als het EK-duel met Montenegro (15:30 uur) gespeeld wordt.