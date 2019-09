Het mooiste van KLM Open in beeld

Volleybal­coach Piazza: ‘Doel is kwartfina­le EK, daarna dromen’

12 september De Nederlandse volleyballers moeten in staat zijn om bij de eerste acht te eindigen op het EK dat vrijdag begint in Rotterdam. ,,Het doel is om de kwartfinales te halen, daarna mogen we gaan dromen", zegt bondscoach Roberto Piazza.