Het regent Nederlandse zeges en records met Sifan Hassan, Femke Bol en Jessica Schilder

Het vergaat de Nederlandse vrouwen vooralsnog uitstekend in de Diamond League. In het Poolse Chorzów grepen Sifan Hassan en Femke Bol de overwinning, terwijl niet alleen Bol, maar ook Jessica Schilder een record neerzette.

Femke Bol heeft bij de Diamond League in Polen als eerste Nederlandse vrouw onder de 50 seconden gelopen op de 400 meter. De 22-jarige Amersfoortse zegevierde in het Slaski-stadion in Chorzów in 49,75 seconden.

Daarmee haalde de atlete ruim zes tienden van een seconde af van haar persoonlijk record dat ze vorig jaar had gelopen in Roemenië (50,37). Die tijd gold ook een tijdje als Nederlands record, maar Lieke Klaver dook daar vorige maand bij de WK in Eugene onder. Na 50,24 in de series klokte Klaver 50,18 in de halve finales. De 23-jarige Klaver greep in de eindstrijd met 50,33 net naast de medailles (vierde).

Bol liep in Chorzów haar eerste 400 meter van dit jaar. Zonder horden op de baan doorbrak ze de ‘magische’ grens van 50 seconden. Haar 49,75 betekende niet alleen een Nederlands record, maar ook een zogeheten meetingrecord. De Poolse Natalia Kacmarek eindigde voor eigen publiek als tweede in 49,86.

„Ik miste mijn horden wel een beetje, maar het is geweldig om de grens van 50 seconden te doorbreken”, zei Bol. „Dit is een droom. Ik wist dat ik het in mijn benen had, want op de training ging het steeds beter, maar het is geweldig om dit eindelijk te doen. Natalia zette me in de laatste meters echt onder druk en concurrentie helpt me altijd om het nóg beter te doen. Het lijkt makkelijker zonder horden, maar ik moest wel wennen aan de snelheid. Het is dan een kwestie van gefocust blijven en dat lukte nu heel goed.”

Bij de EK van later deze maand in München komt Bol in principe in actie op zowel de 400 meter als de 400 meter horden, al maakte ze na haar recordrace in Chorzów nog wel een voorbehoud. „Ik weet nog niet of ik beide onderdelen ga lopen, ik moet daar met mijn coach nog een beslissing over nemen.” Met de estafetteploeg kan Bol op de 4x400 meter ook voor een medaille gaan op de EK.

Hassan herpakt zich na WK

Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in de Poolse stad Chorzów de 3000 meter gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioene was in het Slaski-stadion de beste in 8.39,27.

Hassan maakte vorige maand haar rentree op de atletiekbaan na een lange vakantie, die ze naar eigen zeggen nodig had om bij te komen van de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio. De 29-jarige Nederlandse veroverde in Japan goud op de 5000 en 10.000 meter en ook nog brons op de 1500 meter.

Bij haar rentree vorige maand in Portland won Hassan een 5000 meter. Ze ging met alleen die race in de benen naar de WK in Eugene. Het lukte Hassan echter niet om een medaille te pakken. Op de 10.000 meter eindigde ze als vierde, op de 5000 meter werd ze zesde.

Hassan snelde bij de Diamond League in Polen naar de winst, voor de Ethiopische Ejgayehu Taye (8.40,14) en Margaret Chelimo Kipkemboi uit Kenia (8.40,96). Maureen Koster eindigde als tiende in 8.43,69, Diane van Es werd dertiende (8.49,55).

Schilder verbetert record

Atlete Jessica Schilder heeft haar Nederlands record kogelstoten wederom verbeterd. Drie weken nadat ze bij de WK in Eugene brons pakte met een afstand van 19,77 meter, stootte ze de kogel bij de Diamond League in de Poolse stad Chorzów 7 centimeter verder. Met 19,84 meter eindigde Schilder als tweede, achter de Amerikaanse wereldkampioene Chase Ealey (20,38).

Ealey had vorige maand in eigen land de wereldtitel veroverd met een afstand van 20,49 meter. De 23-jarige Schilder, die dit jaar internationaal doorbrak en in maart ook al brons pakte bij de WK indoor in Belgrado, begon in Chorzów met een ongeldige poging. Bij haar tweede poging verbeterde ze opnieuw haar Nederlands record, iets wat ze dit jaar al een paar keer deed. Het lukte Schilder daarna niet om de kogel nog verder te stoten.

In het Diamond League-klassement staat de Volendamse ook op de tweede plaats achter Ealey. Schilder doet later deze maand mee aan de EK in München.

Volledig scherm Jessica Schilder. © ANP