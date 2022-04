Het skateboarden heeft het leven van Candy Jacobs gered: ‘Het had allemaal anders kunnen uitpakken’

Samenvatting Piepjonge ploeg Oran­je-hockey­sters pakt bonuspunt na slijtage­slag in Indiase bloedhitte

In tegenstelling tot een dag eerder wonnen de onervaren hockeysters van Oranje onder leiding van gelegenheidsbondscoach Joost Bitterling vandaag wél van India. In de verzengende hitte in Bhubaneswar grepen zij na shootouts het bonuspunt: 1-1.

9 april