Hirscher blijft heersen op reuzenslalom

Karginov uit Dakar Rally gezet na aanrijden toeschou­wer

14:58 De organisatie van de Dakar Rally heeft de Russische vrachtwagenrijder Andrej Karginov uit de wedstrijd gezet. Karginov, winnaar van twee etappes bij de truckers en de nummer twee in het klassement, heeft in de vijfde etappe een toeschouwer aangereden is daarna niet gestopt om zich te bekommeren om de gewonde man.