Hirscher en Shiffrin sluiten in stijl af op de wereldbeker

Snowboardster Dekker sluit wereldbeker af als achtste

14:03 Snowboardster Michelle Dekker is bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Winterberg op de parallelslalom als achtste geëindigd. In de kwartfinale tegen de Poolse Aleksandra Krol liep de Nederlandse tegen een diskwalificatie op. Daarvoor had ze de Duitse Cheyenne Loch uitgeschakeld.