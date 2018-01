Hirscher is Maier voorbij met 55ste zege

Curry toont klasse in topper tegen Celtics, mijlpaal voor Anthony

12:19 Golden State Warriors heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de topper tegen Boston Celtics gewonnen. De titelverdediger zegevierde voor eigen publiek in Oakland met 109-105. Stephen Curry toonde zijn uitzonderlijke klasse bij de thuisclub met 49 punten. Kyrie Irving was namens de bezoekers goed voor 37 punten.