Hirscher maakt indruk in eerste run

Vanaf volgend jaar NBA gaat competitie opzetten in Afrika

16 februari De organisatie van de NBA gaat in Afrika een nieuwe basketbalcompetitie opzetten. Het is de bedoeling dat de Afrikaanse competitie begin volgend jaar van start gaat, met twaalf teams waarvan maximaal twee uit hetzelfde land. Angola, Egypte, Kenia, Marokko, Nigeria, Rwanda, Senegal, Zuid-Afrika en Tunesië zijn daarbij in ieder geval vertegenwoordigd. De NBA krijgt hulp van de internationale basketbalfederatie FIBA.