Hirscher na zege in Kranjska Gora zeker van wereldbeker

Nationale ta­fel­ten­nis­ti­tels voor Oostwouder en Men

17:38 Tafeltennisser Ewout Oostwouder heeft voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd. Oostwouder was in de finale in Zwolle met 4-1 te sterk voor Barry Wijers (11-5 9-11 11-6 11-9 11-4). Hij pakte in 2014 en 2015 ook al de Nederlandse titel, vorig jaar was Rajko Gommers de beste.