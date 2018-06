Hockey-aanvoerster Dirkse van den Heuvel: We zijn nog niet in topvorm

,,Toch spreek ik liever van één van de favorieten. Argentinië, Nieuw-Zeeland en ook Engeland, door het thuisvoordeel, kunnen eveneens ver komen.'' Dirkse van den Heuvel, onder meer goed voor olympisch goud (2012), een wereldtitel (2014) en drie Europese titels (2009, 2011, 2017), zit met Oranje midden in de voorbereiding op het mondiale toernooi. ,,We zijn niet nog niet WK-fit, we zijn nog niet in topvorm'', oordeelt de 31-jarige middenveldster van SCHC. ,,Dat kon je onder meer dinsdag zien in onze eerste wedstrijd bij het vierlandentoernooi in Breda tegen Spanje. We wonnen weliswaar met 2-0, maar hadden het best moeilijk tegen de nummer elf van de wereldranglijst. Als wij niet scherp zijn en ons eigen spel niet spelen, kunnen we op het WK tegen elke ploeg in de problemen komen.''