Hockeyclub Laren rouwt om overleden Sebastiaan Bos (19)

Medaillere­gen in Tokio houdt aan: goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen

3 september Wielrenner Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen hebben bij de Paralympische Spelen in Japan de titel in de wegrace in de categorie voor atleten met een visuele beperking geprolongeerd. Het duo won op de Fuji International Speedway met overmacht voor landgenoten Tristan Bangma en Patrick Bos. Het brons ging naar Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault uit Frankrijk.