Hockeyers in halve finale van Grand Final tegen België

De Nederlandse hockeyers zijn in de groepsfase van de Pro League op de derde plaats geëindigd. Daardoor is nummer twee België vrijdag in Amsterdam de tegenstander in de halve finales.

Het andere duel in de zogenoemde Grand Final van de Pro League gaat in het Wagenerstadion tussen poulewinnaar Australië en Argentinië of Groot-Brittannië.



België sloot zondag in Antwerpen de groepsfase af met een royale zege op olympisch kampioen Argentinië (4-1). Daardoor bleef de Zuid-Amerikaanse ploeg in de stand vierde en Nederland derde.

Oranje verloor zaterdag in de laatste groepswedstrijd in Amsterdam met 1-4 van Australië. De ploeg van bondscoach Max Caldas was al zeker van deelname aan de Grand Final voor eigen publiek. Nederland won eerder deze maand in de Pro League met 4-0 van België in Antwerpen. Een dag later leverde de thuiswedstrijd tegen de wereldkampioen in Den Bosch eveneens een overwinning op: 4-3.