Hockeyers na shoot-outs onderuit tegen België

De Nederlandse hockeyers hebben de topper in de Pro League tegen België in Brussel verloren na shoot-outs. Het bonuspunt ging daardoor naar de regerend wereldkampioen, die de koppositie in de stand van de landencompetitie verstevigde.

Oranje leek op weg naar de zege in 134ste ontmoeting tussen de buurlanden, maar de ploeg van bondscoach Max Caldas gaf in het laatste kwartier een voorsprong van 3-2 uit handen, waardoor het 4-4 gelijk was na de reguliere speeltijd. In de shoot-outs scoorde alleen Jorrit Croon en faalden achtereenvolgens Mirco Pruyser, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass. De Belgen waren wel in alle pogingen succesvol.

Het was de laatste interland van de hockeymannen dit jaar. Door de coronacrisis was het een aparte wedstrijd. De spelers moesten met hun eigen auto naar het stadion in Brussel, speelden vervolgens voor lege tribunes en moesten na afloop zo snel mogelijk weer naar huis om de avondklok in België voor te zijn.

Alexander Hendrickx opende na 8 minuten uit een strafcorner de score voor de Belgen, maar vlak erna bracht Hertzberger Oranje weer op gelijke hoogte. Hij tikte een fraaie pass van Jelle Galema achter de Belgische doelman. Nog in het eerste kwart zette Thierry Brinkman Nederland met 2-1 voor.

Na rust maakten de Belgen gelijk via Maxime Plennevaux. Onmiddellijk volgde het antwoord van Nederland met een snoeiharde sleeppush van Jip Janssen. De 3-2-voorsprong hield geen stand, de Belgen bogen binnen enkele minuten de achterstand om in een voorsprong van 4-3. Billy Bakker voorkwam een nederlaag met de gelijkmaker in de slotfase.

In de shoot-outs ging het alsnog mis voor Oranje. ,,Jammer dat we die verloren, want we speelden erg goed in deze moeilijke omstandigheden”, zei aanvoerder Bakker. ,,We waren de betere ploeg. Niet dominant, maar wel goed.”

Volledig scherm © BELGA