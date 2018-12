Hockeyers Oranje starten flitsend op WK

Door Rik Spekenbrink

Oltmans had gebroed op een list. Onder normale omstandigheden zou Maleisië, de nummer twaalf van de wereld, niet zijn opgewassen tegen Oranje. Maar als de Aziatische ploeg compact en defensief zou spelen en de tegenstander lang van het scoren kon afhouden, was er misschien een stunt mogelijk, hoopte ervaren rot Oltmans (64).

Maar na goed tien minuten lag de bal er al in. Maleisië dacht nog even dat de ‘VAR’ het doelpunt van Jeroen Hertzberger onschadelijk zou maken, maar de videoscheidsrechter zag geen ‘bolle kant’ in het schot van de Rotterdammer. Die was alert toen de bal terug kwam van de keeper en zette Oranje op 1-0. Daarvoor hadden Bob de Voogd en Mirco Pruyser de Maleisische keeper Kumar ook al onder vuur genomen.

In het tweede kwart bleek eens te meer dat Nederland twee maten te sterk was voor Maleisië. Een rits strafcorners en veldkansen leverde nog geen doelpunt op, omdat de 39-jarige goalie telkens goed reageerde. Maar het was wachten op de 2-0, die op aangeven van Hertzberger van de stick van Pruyser ook al snel kwam. En Nederland bleef dominant. Vlak voor rust was het na een heerlijke aanval andersom en gaf Pruyser de assist op Hertzberger: 3-0.

Bekroning

Na rust ging een sterk Nederlands elftal op jacht naar meer doelpunten. De reflexen van Kumar en de lat (bij een poeier van Pruyser) voorkwamen de 4-0, totdat Mink van der Weerden de zesde strafcorner van het team benutte. Robbert Kemperman bekroonde zijn 200ste interland tegen het einde van het derde kwart met een doelpunt, opnieuw uit een rebound.

In het laatste kwart schakelde Oranje bewust of onbewust een versnelling terug. Maar er vielen nog altijd twee doelpunten te vieren. Thierry Brinkman maakte er met een backhand 6-0 van, na een in eerste instantie succesvol uitgelopen strafcorner. Bij een counter in de slotseconden was Hertzberger voor de derde keer trefzeker: 7-0.

Nederland eindigde met liefst 29 schoten op het vijandelijke doel, wat aangeeft hoe de verhoudingen lagen en vooral dat de score hoger had kunnen uitvallen als keeper Kumar een mindere dag zou hebben gehad. Maar het deed niets af aan de ideale openingswedstrijd voor de ploeg van bondscoach Max Caldas op het WK.