Hockeyers van 0-3 naar 3-3 tegen Australië

Hockeysters ook in slotduel langs VS

31 januari De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de vierde en laatste oefeninterland van de Amerikaanse vrouwen gewonnen. In Palo Alto in Californië was het team van bondscoach Alyson Annan met 2-1 te sterk. De drie voorgaande duels boekte Oranje de voorbije dagen zeges van 7-1 4-0 en 7-2.