Hockeyers verslaan België in aanloop naar WK

Goud voor shorttrac­kers Schulting en Knegt bij wereldbe­ker Salt Lake City

1:15 Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben bij de tweede wereldbeker van het seizoen in Salt Lake City goud gepakt. Schulting won de 1000 meter, de afstand waarop ze begin dit jaar in Pyeongchang de olympische titel veroverde. Knegt was de beste op de 1500 meter. Hij revancheerde zich daarmee voor een mislukte seizoensstart vorige week in Calgary.